Irmão de MC Cabelinho assume namoro com tio de Tata Werneck

O irmão do artista sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, mas abriu o seu coração em declaração ao tio da atriz e humorista

O amor está no ar! O irmão de Mc Cabelinho, Vinicius, assumiu o relacionamento sério com o tio de Tata Werneck, Yan Brito. O irmão do artista sempre foi muito discreto em suas redes sociais e surpreendeu seus fãs e seguidores diante das redes sociais ao publicar o seu namoro com o tio da humorista.

Vinicius é modelo e mantém sua vida pessoal bem afastada dos holofotes, exceto pelo fato do namoro. O fato interessante é que ele não segue nem Cabelinho nas redes.

“De uma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei conhecer mais, olhei para minha criança interior e percebi que ela estava ferida, eu tenho orgulho de quem estou me tornando… Pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir minha vida…”, escreveu.