Irmão de Marília Mendonça está noivo

João Gustavo se distanciou dos palcos, mas se aproximou da igreja, anunciando o seu noivado com Iolanda Nunes

Olha ele! Faz um tempo que João Gustavo, irmão de Marília Mendonça saiu do meio da música dizendo que iria cuidar da sua saúde mental. Nós fomos pegar de surpresa com a notícia de que ele vai se casar. Dá para acreditar? O cantor usou as redes sociais para contar a notícia para os seus seguidores.

“Hoje através desta publicação, venho falar um pouco do presente que há 2 anos Deus me enviou, essa pessoa de um coração gigantesco que me acolheu e me deixou morar dentro dele, que me cuidou e me cuida até hoje de uma forma inexplicável, que esteve e está comigo nos meus piores e nos meus melhores momentos”, escreveu na legenda da publicação.

Vale lembrar que o casal está junto há dois anos. “Tenho certeza que o papai do céu reserva o melhor para nós dois, e eu quero buscar isso ao seu lado, No final de 2022 iniciamos um novo ciclo em nossa vida, e hoje posso te chamar de minha noiva. Que venham centenas de anos ao seu lado, meu amor. Eu te amo incondicionalmente, Iollanda”, completou.