Irmão de Marília Mendonça é acusado de “se aproveitar” da fama da cantora e explode nas redes: “Fracassada!”

Eitaaaaaaaa! João Gustavo, irmão da inesquecível Marília Mendonça, perdeu a paciência com uma seguidora que o acusou de viver às custas da fama da irmã e ainda ostentar viagens e roupas de marca sem trabalhar!

A bomba estourou nas redes sociais após João sair em defesa de Dona Ruth, sua mãe, no meio da guerra judicial pela guarda do pequeno Léo, filho da Rainha da Sofrência com o cantor Murilo Huff.

Irritadíssima, uma internauta escreveu: “Já não aparecia quando Marília era viva! Aí quando ela faleceu, resolveu aparecer! Não trabalha, faz nutrição, viaja pra tudo que é canto… de onde sai o dinheiro?”

E ele não deixou barato! “Precisa ser dona da sua própria empresa pra ganhar dinheiro, viajar e ‘só estudar’ kkkkkkkk. Fracassada. Depois dá uma passada na minha loja de roupa”, disparou João Gustavo, que é empresário e sócio de uma marca esportiva.

E não parou por aí! Na sequência, ele fez questão de defender com unhas e dentes a mãe, que vem sendo duramente criticada desde que a batalha judicial pela guarda do neto veio à tona.

“Minha mãe batalhou incansavelmente em prol da minha criação, da minha irmã e agora da do Léo… E hoje temos que escutar que somos ladrões e oportunistas”, desabafou.

Em meio à confusão, Murilo Huff também soltou o verbo recentemente nas redes e deixou no ar que descobriu “verdades” graves, embora não possa revelá-las por causa do segredo de Justiça.

Enquanto isso, o público segue dividido, e o drama envolvendo o filho de Marília Mendonça continua mexendo com o Brasil. Briga, acusações, desabafos e muita exposição: a novela da vida real está longe do fim!