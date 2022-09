Irmão de Marília Mendonça abandona a carreira artística: “Chegou a hora de me cuidar”

Desde a morte de sua irmã, João Gustavo tem enfrentado sérios problemas com depressão e esofagite aguda.

Nesta quarta-feira (28), a assessoria do cantor sertanejo e irmão da eterna rainha da sofrência Marília Mendonça, João Gustavo, anunciou o fim da dupla Dom Vittor e Gustavo, na qual ele fazia parte.

Em nota, a assessoria afirmou que a dissolução da dupla se deu devido aos sérios problemas de saúde que João Gustavo está enfrentando.

O irmão de Marília foi diagnosticado com depressão e esofagite aguda, após a perda de sua irmã , em novembro do ano passado, causado por um acidente aéreo. Além de sua irmã, neste mesmo acidente, o jovem também perdeu o seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, que trabalhava com a rainha.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo”, desabafa João Gustavo.

O rapaz recebeu todo o apoio do seu, agora, ex-parceiro de profissão que por sua vez continuará com carreira solo. “João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele está atravessando e sempre o apoiarei”.