Irmão de Jojo Todynho a detona para mídia: “Não me comparem com ela nunca”

Matheus Jesus se pronunciou para a revista Contigo depois da musa aparecer na casa de mulher para tirar satisfação

Pega fogo cabaré que hoje eu não arredo o pé daqui sem ter explicações desse caso que está melhor que as tretas da Fazenda. O irmão de Jojo Todynho foi na mídia e meteu o pau na atitude da irmã, que aparece enfrentando uma mulher na porta da sua casa. Matheus Jesus pediu para não ser comparado à irmã e ainda falou de imoralidade.

“Como a imoralidade chega quando você tem dinheiro, não tiro a razão de quem tem a sua opinião própria opinião. Eu só saí do mesmo ventre que tal pessoa [Jojo Todynho], mas não me comparem com ela nunca. Assim fica fácil sair da zona sul, fazer seu show e deixar a pca toda aqui. Eu não compactuo com imoralidade e atitudes ridículas e infantis de parentes, não. Eu repud0 pessoas assim! Quando sair alguma atitude ridícula de parentes meus, não me perturbem.”, disse ele em um aplicativo de conversas.

Claro que Jojo não vai deixar isso passar despercebido e vai falar poucas e boas para o irmão, podem esperar e escrevam o que eu digo.