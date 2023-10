Irmã do Ministro do STF Cristiano Zanin é agredida com chutes por homem

Minha gente, olha só o que aconteceu com a Caroline Zanin Martins, advogada e irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. Ela teve escoriações na perna direita e um dos seus cachorros teve lesão na pata com sangramento após um homem atacá-los no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo.

Uma câmera de segurança do prédio em que Caroline mora registrou o exato momento da agressão que ocorreu na última segunda-feira (16). Nas imagens, é possível ver que a advogada estava parada com seus dois cachorros na frente de um prédio, quando um homem passa e dá pontapés nela e nos animais

Segundo o laudo de lesão corporal do Instituto Médico Legal (IML) constatou que havia escoriação na região lateral da perna direita de Caroline. A perícia considerou que as lesões são de natureza leve. Já o laudo veterinário apontou que um dos animais de estimação de Caroline, da raça Welsh Corgis, sofreu lesão na pata, unha e sangramento no local. O animal foi medicado em uma clínica veterinária após apresentar dor.

O caso foi registrado como lesão corporal e ato de abuso a animais. Durante as investigações,o suspeito foi identificado como Rogério Cardoso Júnior, de 64 anos, vizinho de Caroline. Ele foi intimado para comparecer à delegacia nesta quarta. Porém, ele não compareceu até então.