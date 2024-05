Irmã do ex-BBB Davi desabafa após sofrer ataques: “Deixem minha vida em paz”

Raquel Brito abriu o seu coração e fez um desabafo diante dos ataques racistas que vem sofrendo na web. A irmã de Davi, vencedor do BBB24, disse que a internet é terra sem lei e que dizem atrocidades para ela, tendo coisas que ela prefere apagar.

“Me chamam de macaca, eu já printei tudo, não é assim, internet não é terra sem lei. Falam atrocidades, tem coisas que eu prefiro apagar. É inacreditável como as pessoas estão, mas é como eu falo: o que é bom, a gente guarda, e o que é ruim, eu jogo fora”, começou o desabafo.

Em seguida, Raquel afirmou que não vai mais falar sobre as escolhas de Davi em seu perfil no Instagram. “A partir de hoje, não venham aqui falar: ‘Raquel, eu quero que o Davi faça isso’. Não, vão no perfil dele, falem lá, que a assessoria dele responderá.”

Depois, ela ainda falou sobre os ataques que recebe por dar sua opinião, por isso, decidiu usar seu perfil apenas para mostrar sua vida. “Às vezes você fala uma coisa, e pegam um recorte e fazem uma bomba. Eu vou dar um tempo, só vou postar aqui mesmo. Eu desanimo. Só vou postar minha vida, minha rotina…”, ressaltou.