Irmã de Whindersson Nunes desmente boatos de que ele não a ajuda financeiramente

A influenciadora digital defendeu o irmão durante sua participação em um podcast, o Elenco B Cast, que foi ao ar na noite de ontem (02).

Minhas amigas são as melhores, acabo de voltar de uma reunião com elas numa cafeteria em Botafogo com o seguinte babado. E obviamente, eu não poderia deixar de compartilhar essa nota com vocês, né meus amores?

Na noite dessa última quarta-feira (02/03), Hagda Kerolayne, irmã do famoso influenciador digital e youtuber Whindersson Nunes rasgou o verbo durante uma entrevista ao podcast Elenco B Cast. A jovem que é formada em Direito e também trabalha com influenciadora, desmentiu a ex-participante de “A Grande Conquista, Ruiva do Peixe, que teria afirmado que Whindersson não ajudava a irmã financeiramente, pois a mesma estava sempre à procura de trabalhos e publiposts para sua rede social.

A moça explicou que ao contrário do que dizem os boatos, ela recebe uma boa ajuda financeira do irmão famoso que é suficiente para se manter em São Paulo. Mas que ela faz questão de ter a sua própria fonte de renda: “Ele está onde ele está hoje, por que ele foi sozinho. Levou muito tapa na cara, levou muito não. Ele persistiu até ele chegar… Então por que ele tem que me colocar daqui de baixo até o topo? Sem que eu aprenda nada, daqui até em cima… ” Desabafou Hagda.