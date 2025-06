Irmã de Patrícia Poeta foi vítima de um assalto em São Paulo

Gente, estou aqui tomando o meu amado chocolate quente belga e comendo uns pãezinhos de queijo com requeijão enquanto assisto um filme no meu Globoplay, quando recebo uma mensagem de uma amiga minha que mora no bairro do Morumbi sobre a irmã da Patrícia Poeta.

Acontece que a Paloma Poeta acabou entrou para a estatística no último sábado (14). Através de suas redes sociais, a contratada da Record TV comunicou aos fãs que havia sido assaltada na capital paulista, mas fez questão de tranquilizar a todos e garantiu que estava bem.

Segundo ela, o criminoso levou o celular dela. A apresentadora pontuou que já tinha bloqueado o dispositivo, mas, mesmo assim, achou melhor avisar a todos, que caso eles recebessem mensagens pedindo dinheiro, não seria ela por trás do telefone.

Geralmente, quando celulares são furtados, é comum que o assaltante peça dinheiro para os contatos registrados, sejam de amigos ou de familiares.

“Oi, gente, infelizmente fui assaltada e levaram meu celular. Pois é, me tornei mais uma vítima do que noticiamos todos os dias”, começou ela.

“Tirando alguns arranhões e o susto, estou bem. A perda material irrita, mas a gente resolve. O celular já foi bloqueado, mas não custa reforçar: se receber alguma mensagem, principalmente pedindo dinheiro, não sou eu”, finalizou.