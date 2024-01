Irmã de Nizam crítica Thaís Fersoza, ao vivo: “Onde isso faz ela melhor do que você?”

A irmã do ex-BBB participou do Bate Papo com o Eliminado, e não ficou nenhum pouco feliz com o tratamento que seu irmão estava recebendo no programa.

Meus amores, há pouco contei para vocês sobre a eliminação de Nizam do BBB24, que aconteceu na noite de ontem (21), porém, mesmo já estando fora da casa, o paulistano deu um jeito de causar. Durante a sua participação no programa Bate Papo com o Eliminado, que é apresentado pela dupla, Thais Fersoza e Ed Gama, o ex-brother conversou com sua irmã, Hannah, que estava bem insatisfeita com a forma que Nizam estava sendo tratado no programa. “A Thais, na hora que estava te anunciando, falou do seu tique e tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você?”, questionou a irmã do ex-BBB. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2024/01/22085623/WhatsApp-Video-2024-01-22-at-08.24.48.mp4