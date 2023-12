Irmã de Melody rebate críticas após realizar cirurgias plásticas

A cantora afirma que os procedimentos estéticos sempre foram seu sonho e revela que está feliz com o resultado.

Tendo recém completado seus 19 anos, a irmã da cantora Melody, a também cantora Bella Angel, resolveu realizar um de seus maiores sonhos, realizar algumas cirurgias plásticas, porém, a decisão da garota gerou diversos burburinhos e críticas na internet.

Revelando ter colocado prótese de silicone nos seios e lipoescultura por todo o corpo, a cantora rebateu as criticas que vem recebendo e afirmou que está extremamente feliz com os resultados.

“Tô feliz com o resultado, coloquei 365 ml de silicone e enxerto, então ficou bem grandão. Também fiz uma lipoescultura no corpo todo. Eu sempre tive sonho de fazer essas cirurgias, nunca me senti bem com a minha autoestima, até que enfim estou me sentindo bem comigo mesma”, afirmou Bella, que continuou: “Tô muito feliz, ainda estou na recuperação. Na internet tem muita gente que vai gostar e outras que não vão, mas estou feliz e é isso”.