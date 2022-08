Irmã de Lexa lança a própria marca de roupas aos 13 anos

Quando se tem dom e investidor, o sucesso é o caminho certo! Essa semana a irmã mais nova da cantora Lexa, Wenny Isa, de 13 anos, fez o desfile de lançamento de sua marca de roupas ‘Wi My Beauty’ no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O desfile contou com algumas celebridades como o cunhado de Wenny, McGuime, que gravou a música da marca, Nicole Bahls, a ex-BBB Flay, Sheila Carvalho. Na legenda da publicação de agradecimento, a irmã de Lexa, agradeceu Rafaella, como garota propaganda da marca e ao irmão dela, o jogador Neymar, a primeira pessoa que recebeu uma peça.