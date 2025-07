Irmã de Juliana Marins faz apelo comovente após nova autópsia no Rio

O caso trágico que abalou o Brasil ainda está longe de terminar! Após a repatriação do corpo da jovem Juliana Marins, de apenas 24 anos, que perdeu a vida durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, a irmã dela, Mariana Marins, surgiu emocionada na porta do Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2), e fez um apelo cortante:

“Não esqueçam da Juliana porque ainda tem muita coisa que a gente tem que pedir por ela. Acredito que ela sofreu muita negligência neste resgate”, desabafou Mariana, com a dor estampada no rosto.

Juliana caiu durante o passeio, mas a família acredita que houve falhas graves no socorro, e por isso estão buscando respostas a qualquer custo. A nova autópsia realizada no Brasil pode ser crucial para entender o que realmente aconteceu naquele cenário paradisíaco,que terminou em pesadelo.

“Agradeço todo mundo que tem me ajudado e colaborado, mas agora é esperar o laudo da nova autópsia e ver o que a gente tem de informação”, disse a irmã, que prometeu seguir firme na luta por justiça.

O resultado da nova perícia deve sair nos próximos dias, com a expectativa de trazer detalhes cruciais sobre as últimas horas da jovem carioca.

Antes de encerrar, Mariana também fez questão de reconhecer quem estendeu a mão nesse momento tão delicado: “Sem toda essa ajuda, essa comoção, a gente não teria conseguido trazer a Juliana para o Rio de Janeiro tão rápido e não teria conseguido aprovar e fazer essa autópsia hoje.”