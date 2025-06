Irmã de Juliana Marins diz que família descobriu laudo médico por coletiva de imprensa: “Absurdo”

Amores, estava indo à Angra com algumas amigas para celebrar o aniversário de uma delas no resort cinco estrelas na Praia do Frade, quando fiquei sabendo que a irmã de Juliana Marins expôs mais um fato inaceitável que os órgãos competentes da Indonésia têm feito a família passar.

Acontece que, na sexta-feira (27), Mariana Marins, irmã de Juliana — que morreu ao cair em um penhasco do Monte Rinjani enquanto realizava uma trilha em grupo na Indonésia — detonou a falta de empatia das autoridades indonésias com a família e destacou que a coletiva de imprensa sobre o laudo da mochileira foi realizado sem aviso prévio.

De acordo com o laudo, o Juliana morreu na última quarta-feira (25) (Reprodução/Instagram)

Mariana usou o perfil, que atualizava os brasileiros sobre as buscas de Juliana pelo Monte Rinjani, para desabafar sobre o descaso que a família tem enfrentado no país asiático.

“Minha família foi chamada lá no hospital para poder receber o laudo, porém, antes que eles chegassem, antes que eles tivessem acesso a este laudo, o médico legista achou de bom tom fazer uma coletiva de imprensa para falar para todo mundo que estava dando o laudo, em vez de falar para a família antes. É absurdo atrás de absurdo, e não acaba mais”, denunciou.

Na ocasião, o médico legista Ida Bagus Alit, responsável pelo caso, contou à BBC que Juliana pode ter morrido após quatro dias no penhasco, no intervalo entre 1h da manhã e 13h da tarde da última quarta-feira (25), fato que gerou indignação pelo despreparo e demora dos socorristas em resgatá-la.

Ao fim, Mariana confirmou que a Prefeitura de Niterói vai custear o traslado do corpo da irmã ao Brasil.

“A prefeitura de Niterói vai pagar o translado do corpo da Juliana para o Brasil. Niterói está fazendo assim, uma questão muito grande da Juliana. Juliana amava Niterói, Juliana era apaixonada pelas praias de Niterói, essa cidade assim, é uma coisa que ela amava de paixão. Então, é muito bonito ver essa atitude, inclusive da prefeitura em relação à Juliana”, garantiu.

E expressou gratidão pelo suporte emocional que a família tem recebido da web, desde o último sábado (21), quando Juliana caiu no penhasco.

“Eu agradeço muito todo o apoio de todo mundo, todo o carinho, todos os abraços, todos os corações que vocês deixaram aqui para a gente, compartilharam com a gente durante este período”, concluiu.