Irmã de Deolane debocha de Tati Zaqui: “Mesmo showzinho”

Sem papas na língua, Dayanne usou as redes sociais para desabafar sobre o caso que tem mexido com os internautas: Tati Zaqui e Thomaz Costa

Dayanne Bezerra já é conhecida por meter o bedelho onde não é chamada e dessa vez não foi diferente, a musa não deixou de comentar a relação de Tati Zaqui e Thomaz Costa que tomou um novo rumo. A irmã de Deolane rebateu o vídeo em que Tati diz ter se perdido e fala que toda vez acontece o mesmo showzinho entre os dois.

“Toda vez é o mesmo showzinho: chora, faz barraco, diz que está ‘cansada’ depois votam e divulgam OnlyFans e o Privacy. Pense num casalzinho ‘páia’. Se valoriza, mulher”, iniciou.

EITA! Após Thomaz Costa postar que estava conversando e teria levado Tati Zaqui ao hospital, Dayanne Bezerra dispara: “Já voltaram, solta o link que hoje o olyfans e Privacy bomba”. 🗣 pic.twitter.com/1vgBMQSoC5 — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) May 4, 2023

Dayanne ainda acredita que tudo seja uma estratégia para bombar o Only Fans. “Depois o povo me xinga, depois o povo fala que eu falo demais. Ontem a mulher meteu o pau, disse que não estava mais com o cara e agora está com o cara. Acho que essa ser humana não está bem não, deve estar cheirando a própria calçola. Já voltaram Brasil! Solta o link do OnlyFans e Privacy que hoje tem bomba. Eu entendi é fim de mês o dinheiro acabou e eles fazem isso para vender OnlyFans. O dinheiro acabou”, completou.