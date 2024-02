Irmã de Davi do BBB 24 denuncia descaso da prefeitura após mãe sofrer com deslizamento

É triste a situação que Salvador tem vivido com as fortes chuvas e as enchentes que colocam as famílias em risco. Davi ainda não sabe, mas sua mãe está sofrendo com o deslizamento e sua irmã, Raquel Brito, afirmou que tem esperado por ajuda da prefeitura.

“A terra está caindo. Com a chuva que deu, deslizou mais um pouquinho. A gente está aqui preocupado, sem saber o que vai fazer para poder resolver logo essa situação. Mas está difícil, muito difícil”, disse à Caras.

“A prefeitura ia lá [olhar a casa], só que acabou nem indo. Mas a gente está tentando se planejar o mais rápido possível, para ela poder sair do imóvel”, disse.