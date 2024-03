Irmã de Ana Hickmann deixa apartamento e Alexandre Correa ocupa imóvel

Depois de aparecer na web reclamando das condições que estava vivendo e levando a vida após o seu divórcio de Ana Hickmann, parece que Alexandre Correa não vai poder reclamar tanto assim. O ex-marido da apresentadora se mudou para o apartamento da apresentadora onde sua irmã, Fernanda Hickmann, morava até há pouco tempo.

A parente da contratada da Record e o marido moravam no imóvel localizado em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, segundo fontes, com o consentimento da proprietária. Em contato com a assessoria da ex-modelo, a reportagem teve a confirmação de que Fernanda está de endereço novo há algumas semanas e que não mora mais no local.

Correa pegou as chaves do apartamento após ter entrado com uma ação na justiça de Itu (SP). O empresário estava expressamente proibido de ter acesso ao condomínio, inclusive com ordens de Ana na portaria. Segundo relatos, a justificativa para tal atitude era a medida protetiva obtida pela famosa após o episódio de violência doméstica em 11 de novembro de 2023.