“Irei amamentar até quando conseguir”, dispara Virgínia Fonseca

Influenciadora contou para seus seguidores que quer leveza, sem pressão e sem julgamentos

Virgínia deu as caras nos stories para dividir com seus seguidores como tem sido os primeiros dias com Maria Flor, segunda filha da empresária com Zé Felipe. A loira contou que vai mudar alguns hábitos antigos e que desta vez não vai se cobrar, como aconteceu na vez de Maria Alice.

“Não vou me cobrar dessa vez… irei amamentar até quando conseguir!! Quero que seja leve, sem pressão e sem julgamentos!!”, disse.

A loira ainda deu detalhes sobre os medos que adquiriu com a primeira filha. “No da Maria Alice fiquei com 2 traumas, o parto (que dei crise de ansiedade, quase desmaiei no parto kk tanto que dessa vez nem abri pra ninguém assistir) e o trauma da amamentação, que criei muita expectativa e me frustrei”, declarou.