Conheça Iran Ferreira, o famoso ‘Luva de Pedreiro’

Notado por Neymar e fã de futebol, o baiano tem conquistado o Brasil com seu carisma

Da Bahia para o mundo, Iran Ferreira já acumula milhões de seguidores no Instagram e muitos sonhos para realizar na bagagem de um jovem. O também conhecido como “O Luva de Pedreiro” já foi notado pelo Jogador Neymar com seus vídeos em que imita movimentos de craques de bola.

Iran Ferreira, o fenômeno da internet (Foto: Reprodução)

Messi, Neymar, Ibrahimovic, Griezmann e Cristiano Ronaldo, são alguns dos jogadores que já passaram pela telinha do baiano em alguns vídeos produzidos para as redes sociais. Iran estourou na internet em 2021 com seus bordões e vídeos de humor, considerado um meme para as redes sociais.

Tá chegando a hora kkkkkkkkk ✈️ pic.twitter.com/G83EeAxEsx — Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) March 21, 2022

A fama é tanta que Luva de Pedreiro passou a ser imitado pelos gringos, ou melhor, eles tentam, mas o jeitinho baiano é brasileiro e não há maneira de não ser. O carisma e humildade é refletido em cada vídeo e em entrevista para o Lance! ele conta que sonha e dar uma vida melhor para família.

Luva de Pedreiro já foi notado por Neymar (Foto: Reprodução)

“Gravo os vídeos num campinho aqui de barro perto de casa. Comecei a gravar os vídeos para dar um custo para minha família, meu pai me sustenta muito e agora quero sustentar ele e a minha família, por isso comecei a fazer isso”, explicou o criador de conteúdo.

Os vídeos do baiano já alcançaram proporções mundiais sendo imitados pelos jogadores do Bayern, nada mal, né?

Gravados por uma pequena equipe, os vizinhos de Iran moram na cidade de Tábua, povoado do município de Quijingue, na Bahia, os vídeos fizeram a conta no Tik Tok alcançar mais de 5 milhões de seguidores e verificado na conta do Instagram.