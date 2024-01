Intolerância religiosa: Pastor destrói imagem da Padroeira a machadadas

Que horror, meu Deus! Um pastor da Igreja Batista Monte Sión, no estado de Tamaulipas, México, destruiu a imagem da Virgem de Guadalupe, padroeira do México, diante dos olhos dos fiéis que estavam presentes na Igreja.

A cena causou discordância com todos os presentes e lembrou a do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus Sérgio Von Helder, que chutou uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida.

O caso de intolerância religiosa já tomou conta do Twitter e das redes sociais dos mais católicos. Inaceitável!