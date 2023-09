Internautas utilizam inteligência artificial para fazer Luísa Sonza “cantar” paródia sobre traição de Chico Moedas

Confira a nova versão de ‘Chico’, grande sucesso da cantora feito em homenagem ao ex, ganhou a temática do fim do relacionamento.

Sabemos muito bem que uma coisa que o brasileiro não tem é limites, imagina com o auxílio da tecnologia, o fandom da cantora Luísa Sonza conseguiram ir mais além. Após a artista anunciar o término do relacionamento com Chico Moedas e relatar uma traição, os “Sonzers” criaram uma paródia de “Chico”. ´musica feira em homenagem ao rapaz. Mas diferentemente das outras paródias feitas a partir da canção, a nova versão recebeu a voz da cantora. NÃO CREIO! Os internautas criaram uma versão atualizada de “Chico” utilizando inteligência artificial. O que acharam? 😂 pic.twitter.com/yHLn2LniHQ — União Sonzers (@UniaoSonzers) September 22, 2023 Nos comentários da postagem, os fãs já pedem que Luísa cante a versão adaptada em seus shows. A música está sendo chamada de “Chico 2”.