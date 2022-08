Internautas fazem meme de Simaria em entrevista com Léo Dias: “Vai terminar lindo”

Cantora ainda se referiu a entrevista como “entrevistinha” e que iria no maior programa falar sobre o fim

Será que a Globo vai abrir as portas da emissora para Simaria ir falar com os telespectadores? Quem sabe um horário entre os comerciais de Pantanal? Alocaa! Internautas voltam a fazer meme de Simaria na entrevista com Léo Dias, alguns ainda lembraram que ela daria uma entrevista no maior programa de audiência do país falar sobre

“Tá determinado e decretado, no dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira vai ser lindo, se acontecer, você pode ter certeza não vou estar dando entrevistinha aqui, vou no maior programa de audiência do país”, disse a cantora em entrevista para o jornalista.

Na época a entrevista já tinha sido motivo de chacota com direito a trend no TikTok, agora ficou ainda pior. Afinal, ela nem foi em programa nenhum falar sobre o término, só fez comunicado e proibiu a família de entrar no seu condomínio. Que feiooo, Brasil!