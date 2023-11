Internautas acusam Léo Santana de ser satanista, devida a abertura de seu show

A apresentação do GG da Bahia chamou bastante atenção após o cantor aparecer no telão fantasiado de Diabo.

Amores, na noite desta sexta-feira (24) a abertura do show do nosso amado GG da Bahia, Léo Santana,viralizou nas redes sociais, gerando um baita murmurinho. Isso porque, as imagens que antecedem a entrada do cantor no palco, mostrando artista fantasiado de Diabo, falando a seguinte introdução:

“Ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo [risada maléfica]. Onde você ‘toma uma’ e vira um perigo (…) aqui você pode sair beijando de boca em boca (…) pode curtir em alta e sem moderação”, declara o cantor, com a voz distorcida por efeitos sonoros.

Com a repercussão que a abertura do show do GG teve nas redes sociais, diversos internautas criticaram o cantor, inclusive o comparando com o acusando de ser satanista. Confiram alguns desses comentários:

“Será que as pessoas que estão nesse show acham isso normal? Que Deus tenha misericórdia desse povo”, questionou uma internauta.

“Nossa, foi muito infeliz nessa abertura”, declarou outra.

“Léo ‘Santanás'”, ironizou uma terceira.