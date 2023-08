Internado desde 05 de agosto, Faustão está com insuficiência cardíaca

Em nota enviada pelo hospital, eles afirmam que o apresentador “encontra-se estável e em cuidados intensivos”.

Minha gente, ao contrário do que contei a pouco para vocês, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, não foi internado devido a problemas urinários, na verdade, de acordo com a própria assessoria do apresentador, ele está internado com insuficiência cardíaca.

Em nota, que foi enviada ao colunista Lucas Pasin, o hospital revela que, apesar de no momento estar estável e com cuidados intensivos, Faustão está internado desde o último dia 05 (sábado) no Hospital Albert Einstein, onde está sendo assistido pelo cardiologista Fernando Bacal.

“Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, notificou o hospital.