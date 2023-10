Integrantes do Melim anuncia uma pausa na carreira da banda 

Os irmãos revelaram que pretendem seguir suas carreiras de forma solo por enquanto e por isso anunciaram essa pausa.

Será o fim de uma era? Meus amores, é com muita tristeza no coração que venho contar isso pra vocês. Durante a gravação do programa Altas Horas, da TV Globo, que ocorreu na última segunda-feira (30), a banda Melim, que é composta pelos irmãos Gabi, Diogo e Rodrigo Melim, anunciou uma pausa em seus trabalhos.

“É um encerramento de ciclo. Não é um fim. É o começo de outro (ciclo). A banda Melim sempre vai existir na gente e faz parte do que a gente é… Não me olhem com essa cara porque eu vou chorar”, disse Gabi Melim.

“Vamos dar uma pausa na nossa banda para seguir nossos sonhos. Teremos carreiras solo. Como um Melim é pouco, teremos três Melim’s para vocês”, afirmou Diogo Melim