O Instagram vai notificar o print das conversas, pai amado!

Atualização da plataforma informou sobre as mudanças ontem (17)

Minha gente, eu não estou preparada para esse assunto à tona, tá passada? Porque eu estou no chão com essas atualizações do Instagram. Dá para acreditar que na nova atualização da plataforma a rede vai avisar quando printarmos aquela fofoquinha nas DM´s? Ah não Mark, por que me mataste?

Não sou só eu quem estou enlouquecendo com isso, a internet ficou maluca com a nova função da ferramenta.

É o fim dos perfis de fofoca então, ninguém pediu isso. pic.twitter.com/KcrVRKdmIO — Marcos 🧬🧜‍♀️🐆💸 (@LzMarcos_) May 17, 2022

Espero que essa atualização não chegue no whatssap kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/FS5CqjbSAj — FranJuNior💖🏁 (@AdrienMiracule) May 17, 2022

Outra novidade é que os usuários poderão configurar as mensagens para que elas desapareçam depois de um tempo, tipo uma mensagem auto destrutiva.

Zuckerberg alertou os usuários sobre as capturas de tela das mensagens configuradas para serem excluídas posteriormente. O aplicativo enviará uma notificação de que alguém capturou a conversa, informou a revista Marie Claire.

Socorro, Mark tirando a vida da fofoqueira aos poucos.