Influenciadores queimam pés em balde gelo durante prova em reality promovido por Anderson Neiff

Três influenciadores tiveram que ser socorridos e receberam cuidados médicos após sofrerem queimaduras de primeiro e segundo grau durante uma prova de resistência em um reality promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff. O fato aconteceu em Recife, no último sábado (06). C Thammy, Teus Neiff e Artur Braz ficaram com os pés em um balde de gelo e sal grosso durante 15 minutos.

Segundo Anderson Neiff, toda a prova foi feita com a supervisão de um bombeiro. O “N1 Influencers” é gravado e transmitido pelo músico nas redes sociais.

Os dois rapazes e Thammy receberam os cuidados médicos após relatarem fortes dores. “Assim que tiraram, eles começaram a gritar muito, [dizendo] que estava ardendo, choraram muito. Eu fiquei em estado de choque e o bombeiro disse ‘não, está tranquilo, é só colocar no ventilador aqui'”, alegou Anderson Neiff em publicação no Instagram.