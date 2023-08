Influenciadora sai em telão na Times Square e chama atenção de Big Boss

A transexual, Suellen Carey, saiu no telão da avenida mais conhecida de Nova York e não passou despercebida aos olhares de Boninho

Olha ela! Se o diretor do BBB está de olho em Suellen Carey, quem somos nós para não conhecer a musa internacional? A influenciadora saiu no telão da Times Square com a camiseta estampada como rosto de Boninho e não deixou de chamar a atenção.

“Eu amo reality show e o BBB é o meu favorito. Não tem como ser outro. É um entretenimento gostoso de acompanhar e adoro ficar na torcida dos meus preferidos. Levanto a bandeira total”, disse.

Ela ainda conta que tem uma grande admiração pelo programa: “Foi a ideia que tive de chamar atenção dele, acho que assim o Big Boss vai me notar”, declara.