Influenciadora recebe ataques e retira banners de pato desaparecido

Julia Olympio anunciou a recompensa de R$30 mil para quem encontrasse ‘Patolino’, o seu pato de estimação, com quem ela ficou famosa no Tik Tok

Julia Olympio ofereceu uma recompensa e tanto para quem encontrasse o seu pato de estimação, Patolino, a influenciadora viu que o buraco era mais em baixo depois que seu pato sumiu de vez. Julia disse que está recebendo mensagens de todo o Brasil dizendo que encontraram o seu pato, sendo que as imagens encaminhadas são de um pato qualquer.

“As pessoas encontram qualquer marreco-de-pompom e me mandam falando que é o Patolino. São milhares de ligações e mensagens todos os dias e isso só começou depois que eu coloquei os banners. Eu conheço os detalhes do Patolino, detalhes que fazem ele ser diferente dos outros”, detalhou Julia.

A influenciadora ainda diz que recebeu ataques. “Tanto comentário desnecessário… Qual a dificuldade das pessoas entenderem que eu tenho o Patolino como um filho? Como não amar um bichinho tão companheiro? Em duas horas que fiquei com o celular (usado somente para as buscas) desligado, recebi 10 mil ligações e mais de 6 mil mensagens. Infelizmente isso acaba mais atrapalhando as investigações do que ajudando”, disse.