Influenciadora, que recebe R$15 mil de pensão alimentícia, diz que está passando por dificuldades financeiras

A mulher afirma que o dinheiro que o pai de sua filha lhe dá mensalmente não dá para pagar as contas básicas.

Gente, no fim da tarde de ontem (19), a influenciadora Amanda Campello, publicou em suas redes sociais um vídeo onde ela faz um desabafo sobre as dificuldades de cuidar de uma criança sozinha e relata estar passando dificuldades financeiras, já que recebe apenas 15 mil reais de pensão alimentícias de seu ex, o youtuber Sharkão.

“Já tentei de todas as formas não chegar a uma “pequena” (mediante tudo o que aconteceu e acontece) exposição. Mas a humilhação é tanta, que já passou do limite da paciência. Me compadeço a todas as mães que passam por isso. Mendigar o mínimo para nossos filhos dentro da possibilidade de cada um”, legendou a influencer.

Amanda afirma que o dinheiro que recebe do pai de sua neném, não é o suficiente para pagar as contas básicas de sua casa e revela alguns gastos para a sua filha que ela não pode fazer, pois não sobrou dinheiro.

“A conta de água deste mês eu não consegui pagar, o gás do mês passado, eu não consegui pagar porque não sobra dinheiro. Não é educação financeira é que não sobra. Eu pago as contas e não sobra. Não sobrou para fralda, fruta, brinquedo, para roupa… Não gastei um real comigo. Gasto com as contas fixas e não sobra “, declarou a influencer.

Por fim, Campello garante que com a ajuda ou sem a ajuda do pai, ela fará de tudo para dar do bom e do melhor para a pequena, sem ter que ficar se humilhando.

“Eu amo minha filha mais que tudo. Eu tiro de mim pra dar pra ela e vou poder bater no peito em pouco tempo pra poder proporcionar boas coisas sem ter que ficar me humilhando”, finalizou a influencer.