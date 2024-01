Influenciadora que espalhou boato sobre Neymar Jr. já foi processada por Wesley Safadão

Minha gente, me contaram que Jamile Lima já se envolveu em algumas polêmicas diante do mundo dos famosos. O nome da influenciadora esteve em alta nos últimos dias após expor uma suposta gravides de Neymar, mas ela tem uma polêmica antiga envolvendo Safadão.

Ela esteve envolvida nos ataques que a família de Wesley Safadão sofreu. O caso foi parar na Justiça e ela foi processada por fazer comentários considerados ofensivos contra Thyane Dantas.

De acordo com o Extra, ela chegou a recusar a pena imposta pelo juiz em 2028. Na ação, ela foi denunciada por calúnia, difamação e ameaça. “Tá sabendo que Thyane deu uma queixa crime sobre mim dizendo que eu sou dona de um fake que fala mal dela? Se isso for verdade, eu vou acabar com a boca dessa v*. Porque ela faz as coisas, rouba os homens casados dos outros”, dizia a conversa.