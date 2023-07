Influenciadora pede que o Papa abençoe as suas vendas no Onlyfans: “As vendas estão muito baixas”

Após fazer o comentário, a produtora de conteúdos adultos revelou que recebeu diversas críticas e explicou seu pedido.

Gente, coragem, porque noção essa gata não teve nenhum pouquinho, né? Recentemente, a influenciadora de entretenimento adulto Daniella Motta, que cria conteúdos para o Onlyfans, comentou em uma foto do Papa Francisco pedindo para que ele abençoasse as suas fotos, pois as suas vendas no na plataforma estavam diminuindo.

“As vendas do meu Onlyfans estão muito baixas, gostaria de pedir para você abençoar as minhas fotos para as vendas voltarem a aumentar”, pediu a influenciadora.

Após a influenciadora realizar tal comentário, ele revelou que vem recebendo diversas mensagens lhe atacando, afirmando que ela estava querendo aparecer, mas ela garante que seu pedido foi sincero.

“Recebi muitas mensagens dizendo que o que eu estava fazendo era pecado, outros me xingando por não honrar os mais velhos, alguns diziam que eu queria aparecer. O meu retorno financeiro realmente não está no melhor momento, fiz o pedido de verdade, com fé, e espero que ele me atenda. Comecei há pouco, já fui demitida por abrir o perfil no OnlyFans e preciso desse apoio. Esse episódio com o Papa foi a última alternativa e tenho esperança que dê certo”, explicou a influencer.