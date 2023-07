Influenciadora Mari Menezes é acusada de furto em Paris: “Que humilhação”

A brasileira estava comprando um perfume na Sephora, quando foi acusada de roubar um creme o qual ela já tinha pago.

Amores, nesta terça-feira (04), a influenciadora Mariana Menezes, mais conhecida como Mari do Prechecão, passou por um perrengue daqueles, o qual ela usou as suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores. Durante a sua viagem de férias a Paris – França, a influenciadora foi acusada de roubar um produto em uma das lojas da Sephora.

“Eles viram que eu não roubei essa palhaçada. Só que foi assim, eu tava escolhendo perfume porque minha mãe falou ontem, ‘Mari vê um perfume que aí em Paris é muito famoso’. E aí a gente foi no shopping, cada um queria ver uma coisa e eu queria ver perfume e a Bela falou que gostava muito desse e eu resolvi levar o mesmo que o dela. Sendo que eu peguei o perfume e paguei 39 euros, só que o meu era de 200 ml e o dela era de 80 ml, e foi tipo cento e poucos euros. Aí eu paguei e falei ‘nossa deu 39 euros’. Aí ela falou assim ‘nossa seria muita sorte, você pagou muito mais barato que eu e tipo, é mais ml’”, a influencer começou a explicar o que tinha acontecido.

Continuando, Mariana conta que foi alertada por um de seus amigos que provavelmente o produto que ela comprou não era um perfume, porém, ao tentar certificar qual produto ela havia comprado, ela se depara com um segurança da loja, que começou a acusá-la de ter roubado o produto.

“Assim que eu paguei, a gente ficou tipo assim, não faz sentido, né? Aí o João falou assim, ‘ah, não deve ser perfume’. E eu falei, ‘como assim não deve ser perfume?’ Aí ele falou assim, ‘vamos abrir aqui pra ver se é perfume mesmo’. Aí a gente pegou e abriu o perfume. Só que eu tinha acabado de pagar. E eu ainda falei que eu queria a sacolinha da Sephora pra moça, que era 40 centavos, mas desisti. Mano, dois minutos, não era possível que ela não lembrava da minha cara, a gente pagou em dinheiro e ela não me deu a notinha. Aí eu decidi ir embora, na hora que eu fui embora, o segurança começou a fazer um barraco em francês. Só que ele falou que a gente tava roubando”, continuou.

Logo em seguida, a brasileira conta que foi até a moça do caixa que tinha lhe atendido, para mostrar aos seguranças que realmente teria pagado pelo produto, mas a funcionária da loja deixou a entender que a influencer não teria pago.

“Aí ele chamou os outros seguranças. A loja inteira parou pra olhar a gente, achando que eu tinha roubado o perfume. E aí chamou muita gente, e fui no caixa, falei assim, vem aqui, vamos lá no caixa. Cheguei na mulher, a mulher falou assim, você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Eu falei, ‘eu acabei de pagar’. E ela não deixava eu falar”, declarou.

Tentando provar sua inocência, ela pediu que os funcionários da loja olhassem as câmeras de segurança do local, mas o pedido foi negado, porém, felizmente ela encontrou uma funcionária que falava português e que finalmente ajudou o mal entendido ser resolvido.

“Eu falei, ‘então liga a câmera, eu quero ver câmera, eu acabei de pagar, a mulher me deu um troco agora’. E eles não queriam ligar a câmera. E aí, por sorte, tinha uma mulher que falava português, que trabalhava lá. Salvou a gente, porque a mulher começou a acreditar na gente, mas os caras em francês, eu acho que eles iam me levar pra polícia, se dependesse deles. Assim, tipo, e aí eu ia ficar sem o que fazer, porque eles não queriam me escutar, eles não deixavam falar”, relatou a influencer.

Por fim, Mari relata que foi inocentada do crime a qual estava sendo acusada e revela que para se desculpar de toda humilhação que passou no estabelecimento, ela foi presenteada com um iluminador.

“Acabou que no final eles olharam a notinha e escanearam, mas depois de muito tempo, viram que eu tinha pago. Aí esse cara tipo assim, ‘então tá tudo bem, pode ir embora’. Aí eu falei ‘depois dessa humilhação toda?’. E aí eles me deram um iluminador como pedido de desculpa da Two Faced”, finalizou a brasileira.