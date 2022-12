Influenciadora é vítima de abuso em voo comercial

Anna Clara estava sendo fotografada por um homem, já de idade, enquanto estava dormindo.

Gente, que falta de respeito é essa? Pelo amor de Deus, onde é que esse cara está com a cabeça? No fim desta manhã (14), a influenciadora Anna Clara Rios, utilizou os stories de seu instagram para expor uma situação totalmente nojenta que lhe aconteceu dentro de um avião comercial.

A influenciadora, que possui 586 mil seguidores no instagram, estava fazendo o trajeto de São Paulo para Belo Horizonte, quando foi assediada por um dos passageiros. Ela teria sido avisada por outros que ali estavam que um homem, o qual ainda não foi identificado, estava filmando a jovem enquanto a mesma dormia.

“Esse senhor estava tirando fotos minhas enquanto eu dormia. A gente não se sente segura em lugar nenhum, isso é um absurdo”, expôs a influencer.

A influencer relatou que a foto que foi tirada pelo assediador foi mandada para uma terceira pessoa a qual ela não faz ideia de quem seja e afirmou que deseja fazer um boletim de ocorrência contra o homem.

“Tiveram que me avisar, me mudar de lugar. Ele enviou para alguém [a foto]. Não faço a menor ideia de quem seja. Eu queria abrir um boletim de ocorrência, estou tremendo de ódio. Inacreditável”, relatou Anna.

Além de seu desabafo, mostrando a cara do assediador, a influencer também divulgou uma foto do celular do homem, onde é possível ver a foto que foi tirada por ele, acompanhada de uma mensagem extremamente nojenta, ainda mais quando é vinda de um homem bem mais velho, se referindo a uma jovem com idade para ser sua neta.

A tripulação do voo foi imediatamente acionada e, como medida preventiva, a vítima do assédio foi mudada de assento. Posteriormente, a polícia federal foi acionada, porém, até o momento não se tem novidades sobre o caso.