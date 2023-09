Influenciadora digital é comparada com atriz: “Fernanda Montenegro brasileira”

A influenciadora foi comparada com a atriz após ganhar o prêmio de melhor atriz da plataforma de vídeos, Kwai.

Gente, pelo amor! Essa vergonha foi no crédito ou no débito? Na noite de ontem (28), aconteceu em São Paulo a primeira edição do Prêmio Kwai no Brasil, onde uma das ganhadoras foi a influenciadora digital Markelly Oliveira , que recebeu o troféu de melhor atriz da plataforma de vídeos.

E agora vem a polêmica. Ao ser nomeada como vencedora do prémio um dos apresentadores comparou a influenciadora com um dos maiores ícones da nossa teledramaturgia, a talentosíssima Fernanda Montenegro.

“[A] Fernanda Montenegro brasileira”, comparou o apresentador.

Pois bem, não é querendo desmerecer o trabalho da Markelly, inclusive gostaria de te lhe desejar meus mais sinceros parabéns, porém, compará-la com, se não a, uma das maiores atrizes que nosso país já viu, é um pouquinho demais, né? E pra piorar ainda falar que ela é a Fernanda Montenegro brasileira, como se a verdadeira Fernanda Montenegro não fosse fruto de nossas terras? Aff, é pra acabar mesmo viu!

Passando mal com isso.



> Prêmio Kwai de Melhor Atuação

> Fernanda Montenegro brasileira

> O discurso da mona como se tivesse ganhado um Oscar pic.twitter.com/LAQfccwLRx — Quizy (@esquizopoc) September 29, 2023