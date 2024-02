Influenciadora alega que recebe menos cantadas após usar marca da Kim Kardashian: “Minhas curvas sumiram”

A influencer de 22 anos, Julia Medeiros, recentemente fez uma reclamação no SAC da marca de roupas Skims, criada pela Kim Kardashian. A influencer que tem cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais, apresentou um print da reclamação: “Quando comprei, achei que ia ficar com as curvas mais acentuadas, mas na verdade ele me deixou menos gostosa. Gostaria de saber se tenho direito ao reembolso”, afirmou Julia, expressando sua frustração com a compra de 390 reais.



Julia ainda brincou com a situação, dizendo que quando comprou achou que teria curvas iguais a da criadora da marca Kim Kardashian, “Quem não quer ter o corpo igual ao da Kim, achei que ficaria igual, mas foi tudo enganação”.



“A única coisa que me deixou mais animada, é que quando estou usando-o, recebo menos cantadas “Contou a influencer, que já relatou receber comentários desagradáveis nas ruas.



Entretanto, a saga de Julia com sua aparência não se limita apenas à sua experiência com roupas da Skims. A jovem influencer já confessou ser viciada em busca da perfeição corporal, gastando uma quantia exorbitante de 400 mil reais em cirurgias e procedimentos estéticos, incluindo silicone, lifting e outros.



“Aos 22 anos, eu já estava obcecada com minha aparência. Me comparava constantemente com outras influenciadoras e sentia que meu rosto e corpo não eram suficientemente bonitos. Decidi fazer o lifting para corrigir essas imperfeições”, revelou Julia, expondo uma vulnerabilidade comum no mundo das redes sociais, onde a busca pela perfeição muitas vezes se torna uma obsessão.