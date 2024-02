Influenciadora afirma que mostrar celulites e imperfeições ajudaram a aumentar o faturamento em plataformas adultas

A influenciadora, Luana Kazaki, de 27 anos, disse recentemente que existe um motivo para o crescimento das vendas de seus conteúdos adultos. Segundo ela, o fato de não fazer uso de procedimentos estéticos invasivos e ser avessa ao uso de filtros nas redes sociais, auxilia no aumento de seu faturamento mensal. Luana é uma defensora dos corpos reais e por isso não se abstém quando o assunto vem à tona. “Sempre gostei do meu corpo do jeito que ele é. Minhas coxas são como as da maioria das mulheres brasileiras. Eu não tenho um corpo 100% padrão e não me incomodo de mostrar as minhas imperfeições nas redes sociais”, declara.

Kazaki tem mais de 25 mil seguidores e a comparação com outras mulheres é algo que não é absorvido em sua vida. Ela acrescenta que mostrar a naturalidade nas redes a beneficia na venda de conteúdos em plataformas adultas. Para ela, os homens que compõem a maior parte do seu público gostam de ver isso. “Eu mostro as minhas celulites e estrias sem problema algum e acho que esse é exatamente o meu diferencial na internet”, declara. A influenciadora reitera dizendo: “Mostrar as minhas celulites e estrias aumentam o meu faturamento”.

Segundo Luana, ela acredita que se passasse a fazer qualquer tipo de manipulação nas imagens que publica semanalmente, acabaria perdendo parte de sua audiência. “Os assinantes me enviam mensagens elogiando e falando sobre isso, se eu mudar essa característica é capaz de eu perder dinheiro também”, finaliza. Vale lembrar que a jovem é casada com o influencer polígamo, Arthur O Urso, e vive com outras cinco mulheres.

“Fui a primeira a me casar com o Arthur, depois de uma conversa entre nós dois surgiu a possibilidade de novas pessoas fazerem parte desse relacionamento. Se eu ficasse me comparando o tempo todo com outras mulheres, como muitas pessoas fazem, nós jamais viveríamos o que desfrutamos hoje. Esse casamento não aconteceria”, explica.