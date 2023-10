Influenciador se pronuncia após dar cantada em Luísa Sonza

Em entrevista para a revista Caras Brasil, Bruno Guilherme contou detalhes sobre os bastidores do seu vídeo com Luísa que explodiu nas redes sociais

20 reais ou um presente misterioso? É assim que se conquista o coração de Luísa Sonza? Bruno Guilherme não teve medo do fora e deu uma cantada na loirinha do pop depois de fazer um vídeo viral com a cantora. Em entrevista para a Revista Caras ele contou detalhes sobre os bastidores das gravações.

“Na hora de gravar com ela estava um pouco nervoso porque não sabia como ela iria reagir, mas já de início percebi que ela era super simpática e tudo ficou mais tranquilo”, disse ele, que completou: “A reação dela foi muito melhor do que eu esperava, ela amou os presentes, e no final eu pedi um selinho como eu faço na maioria dos meus vídeos”.

Ele ainda finaliza: “Já sabia que seria um vídeo viral por conta de se tratar da Luísa mas não esperava que chegasse nas proporções que está chegando”. disse ele.