Influenciador Rafael Murmura teve seu carro alvejado por tiros, no Rio de Janeiro

Em entrevista, o influenciador e empresário relata que não sabe afirmar que o crime foi uma tentativa de tirar a sua vida ou uma tentativa de roubo.

Na noite da última terça-feira (25), o empresário e influenciador digital Rafael Murmura, foi vítima de um atentado a tiros no Rio de Janeiro. Felizmente, ele estava em um carro blindado, o que impediu que o mesmo fosse atingido pelos disparos.

Ele, que ficou extremamente conhecido após ter participado da equipe de marketing do vereador cassado e preso Gabriel Monteiro e que acumula mais de 2 milhões de seguidores no instagram, teve o seu carro, um Audi Blindado, alvejado por seis tiros, dos quais, a maioria atingiu o para-brisa do veículo.

Em entrevista ao colunista Thiago Sobré, o influenciador afirmou que não sabe se o crime está sendo investigado pela Polícia Civil carioca e nem se o crime realmente foi um atentado contra a sua vida ou se foi uma tentativa de roubo.