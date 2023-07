Influenciador morre após tentar fazer agachamento com uma barra de 210 kg

O jovem, que no acidente quebrou o pescoço e teve seus nervos vitais comprimidos, chegou a ser socorrido mas não resistiu.

Meus amores, quando eu vi essa notícia eu não consegui nem acreditar. No último dia 15 (julho) aconteceu uma grande tragédia em uma academia em Bali, na Indonésia. O influenciador e fisiculturista Justyn Vicky, de 33 anos, morreu ao tentar fazer agachamento segurando uma barra de 210 kg.

De acordo com o portal New Asia, o fisiculturista chegou a ser socorrido e levado para uma unidade médica, porém, quando a barra caiu em sua nuca, ela acabou quebrando o pescoço de Justyn e comprimindo os nervos vitais que conectam o coração e os pulmões do influenciador.

Em nota, a academia lamenta a morte de Justyn, ressaltando que o jovem era uma inspiração para todos ali, não só pelo seu condicionamento físico mas também por sua energia contagiante e a sua capacidade de melhorar a vida de todos que o conheciam.