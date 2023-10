Influenciador evangélico é preso por estuprar três mulheres: “Eu cometi alguns pecados”

Pouco antes de ser preso, o influenciador confessou os seus crimes nas redes sociais e pediu desculpa às vítimas.

Minha gente, isso é completamente inacreditável! Recentemente, o influenciador e líder do movimento evangélico “Galpão”, Victor de PAula Gonçalves, mais conhecido como Victor Bonato, foi preso, após ser acusado de estuprar 3 mulheres que frequentavam o seu grupo religioso, sendo elas duas estudantes de medicina, uma com 19 e outra com 20 anos, e uma empresária, de 24 anos.

De acordo com as investigações, os crimes devem ter acontecido entre janeiro de 2021 e agosto de 2023, em diferentes locais, incluindo em sua residência no famoso bairro de São Paulo, o Alphaville.

As denúncias das mulheres foram feitas na Delegacia da Mulher de Barueri, em setembro deste ano, o que fez com que a polícia e o Ministério Público decretassem a prisão do influenciador no último dia 20.

Vale ressaltar que pouco antes da sua prisão, o evangélico publicou um vídeo em suas redes sociais, confessando os seus “pecados”, e pedindo desculpas para as vítimas da sua “falha”. Confiram o vídeo que foi publicado por ele: