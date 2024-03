Influenciador é preso após tentar matar ex-namorada com facadas

Após esfaquear a jovem, o Kaick tentou fugir mas foi abordado pelo ex-sogro que o mobilizou até a chegada da Guarda Municipal.

Minha gente, que história lamentável! Na última sexta-feira (08), o influenciador Kaick Felix, de 30 anos, foi preso em flagrante por tentar matar sua ex-namorada, de 20 anos, com no mínimo 10 facadas, em Itatiba, no interior de São Paulo.

Kaick invadiu a casa da ex e começou a agredi-lá. As câmeras de segurança da residência registraram o momento em que o influenciador esfaqueou a jovem a deixando com ferimentos nas costas, nos braços, nas pernas, na nuca, no pescoço e nas axilas.

Após cometer a tentativa de feminicídio, o influenciador tentou fugir, porém, foi abordado na rua pelo pai da jovem, Robson Furlan, que o imobilizou até a chegada da Guarda Municipal.