Influencers convidados para Camarote MAR são barrados na porta

João Fernandes foi um dos influencers convidados pelo camarote que ficou barrado na porta e não conseguiu entrar

Carnaval regado a muito kikiki, do jeito que a gente gosta, hein? E olha que a folia nem começou, mas a treta já está rolando solta. João Fernandes, Drico Alves e Vinicius Scribel foram os três influenciadores convidados para o Camarote MAR, porém não puderam entrar para festa e ficaram barrados na porta.

João Fernandes usou suas redes sociais para explicar melhor a história de como ocorreu. O ator explica que o convite partiu da própria produção do evento e que ele não pediu, mas aceitou ir em respeito a toda produção de marketing.

João, Vinicius e Drico na porta de fora do Camarote Mar (Foto: Reprodução)

“Pediram para eu ir, disseram que minhas credenciais estavam lá, eu e mais 3 influenciadores ficamos mais de uma hora na porta esperando a boa vontade da galera”, contou.

O influenciador conta que ficou muito tempo na porta do evento e ninguém fez nada, mesmo depois de falar com algumas pessoas que conhecia. “Não deixaram a gente entrar, nome na lista e tal. A produção me encontrou foram buscar pulseira e não voltaram”, desabafou.

Vale lembrar que João já é pai e que sua decisão de ir até o evento foi em posição de respeito pelos organizadores. “Tirei foto com umas 50 pessoas na porta, fazendo quase um meet and greet de graça. Tenho filho, pensei em não ir, mas fui em respeito a quem me chamou eu fui”, declarou o ator.

O evento aconteceu normalmente sem a presença dos influenciadores no Rio de Janeiro, sendo um dos camarotes mais conhecidos da Sapucaí.

Sacanagem com os influencers, hein? Mas depois dos stories com certeza essa história não vai ficar assim, e eu venho aqui contar tudinho para vocês.