Influencer Rodrigo Amendoim é encontrado morto na Bahia e família procura verdadeiros amigos para ajudar custear velório

O influenciador e humorista foi encontrado morto em seu apartamento na noite de sábado (28); Polícia Civil ainda investiga o caso.

Que notícia mais triste, gente! O influenciador Ricardo Amendoim encontrado morto em seu apartamento na noite de sábado (28). Cristian Bell, amigo do rapaz que confirmou o falecimento de Amendoim e divulgada por familiares. A Polícia Civil ainda investiga o caso, apesar da suspeita de suicídio.

“É verdade. Eu não estou brincando. Preciso muito voltar para Salvador. Estou muito mal. Por favor, alguém me ajuda a ir até Salvador”, pediu Cristian nos Stories do Instagram, aos prantos.



A polícia recebeu um alerta de disparos de arma de fogo na cidade Lauro de Freitas, na Bahia. E quando chegaram ao local, o humorista já foi encontrado sem vida, em cima de uma cama, com uma pistola e um carregador ao lado do corpo.

Os familiares do influenciador contaram que não receberam nenhum tipo de ajuda dos amigos do filho e que vão arcar com todas as despesas da cerimônia fúnebre, mesmo sem ter condições. Em áudios, uma amiga da família conta que eles se endividaram para promover a despedida com dignidade e uma sobrinha diz que o celular e os documentos de Amendoim sumiram após sua morte.



Rodrigo de Souza Silva, conhecido por Rodrigo Amendoim ou Mendo, tinha 24 anos e ganhou notoriedade na internet ao produzir vídeos de conselhos amorosos misturados com bom humor. Ele também dividia seu dia a dia com os seguidores e acumulou 1,5 milhão de seguidores no Instagram antes de sua morte.