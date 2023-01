Influencer riquinho afirma que não ficaria com mulheres gordas

Kayky Janiszewski , conhecido por faturar mais de R$ 50 milhões em vendas pela internet, debocha de “mulheres GG”

Santo Deus! Quando a gente acha que já ouviu de tudo nesses podcasts, ainda consigo me surpreender. Um tal de Kayky Janiszewski, mais um empreendedor digital que faz sucesso na internet com seus números , disse durante o podcast Papo Milgrau, da última quarta-feira (11), que não ficaria com uma menina gorda.

O influencer de apenas 18 anos disse, em suas palavras: “Esses dias me perguntaram no Instagram: ‘Kayky, você ficaria com uma menina gorda?’ É óbvio que não! Porque eu sou um jovem de 18 anos que passou três anos de frente para uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Então, eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida, uma pessoa de valor. GG para mim é que não dá! Uma pessoa que não cuida da sua saúde, a coisa mais importante que ela tem na vida dela. É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou estou conhecendo o meu valor?”, argumentou.

Com apenas 18 anos, Kayky teve falas gordofóbicas e machistas “GG pra mim não dá”, disse o jovem riquinho

E pra completar, o boy ainda falou com deboche: “Vou me alimentar saudável enquanto ela se entope de McDonald’s?”, continuou.

É claro que a fala do influencer novinho teve repercussão negativa nas redes sociais. Quando postou o trecho, sem vergonha alguma do que disse, em suas próprias redes sociais, os próprios seguidores discordaram. “Eu concordo com você em várias coisas. Mas isso aí não dá”, disse um. “Algumas pessoas estão acima do peso por causa de tireoide ou depressão. Tem que ter mais cuidado”, disse outro. “E se você casar com uma mulher com corpo sarado e depois ela engordar? Vai deixar ela?”, questionou outra.