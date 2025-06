Influencer que lucra R$ 70 mil com faxina sensual revela ter jogador do Flamengo entre clientes

Gente, estou no bistrô chiquérrimo do Jardim Botânico saboreando uma moqueca vegana enquanto me refresco com uma taça de vinho rosé. Entre uma colherada e outra, fiquei sabendo de uma entrevista baphônica que uma criadora de conteúdo adulto contou sobre o que oferece aos clientes fora das plataformas +18.

Acontece que, durante um bate-papo descontraído com Luciana Gimenez, no programa SuperPop, a influenciadora de conteúdo adulto deu detalhes sobre seus serviços que une trabalho, sensualidade e fetiche, e revelou que, entre seus clientes fiéis está um jogador do Flamengo.

Ellen revelou que tem um jogador do Flamengo como um de seus clientes (Divulgação)

A influencer contou que lucra, em média, cerca de R$ 70 mil por mês, fazendo faxinas diferenciadas usando trajes sensuais como lingerie, fantasias ou roupas provocantes em casas de juízes, cantores, empresários, pessoas influentes e atletas.

“Eles sempre fazem pedidos inusitados na hora da faxina. Muitas vezes faço faxina nua. É uma tara, um fetiche mesmo. E não tem nada de contato”, explicou ela.

À Luciana Gimenez, Ellen confessou que a ideia de oferecer este tipo de serviço inusitado surgiu quando ela ainda estava no exterior e recebeu uma proposta de realizar tarefas domésticas usando roupas sensuais.

De acordo com a influencer, foi nesse momento que ela enxergou a possibilidade de converter o fetiche dos clientes em uma fonte de renda lucrativa.

“As pessoas acham que é só uma brincadeira, mas virou um trabalho sério e extremamente rentável”, reforçou.

Ellen Salles finalizou o assunto comentando que seu trabalho presencial tem alta demanda, assim como seu conteúdo compartilhado em plataformas adultas.

Gente, fiquei passada com esse assunto! Amei a diva empreendedora e marqueteira!