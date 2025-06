Influencer morre aos 27 anos após cair de moto e ser atropelado

Olha só que notícia triste que abalou o mundo dos influenciadores nesta quinta-feira (20/6)! O querido Marlon Silva, de apenas 27 aninhos, morreu de forma trágica após um acidente terrível numa estrada de Minas Gerais.

Ele estava de garupa numa moto quando acabou caindo e, para piorar ainda mais o drama, foi atropelado por um caminhão logo em seguida. Gente, que horror! A tragédia aconteceu na famosa rodovia MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, e deixou todos em choque.

A polícia já confirmou tudo e fez perícia no local para entender direitinho o que rolou. O corpo do moço foi levado para o Posto Médico Legal para os exames de praxe.

Marlon era super conhecido no Insta, com mais de 147 mil seguidores, sempre postando dicas de moda, humor e aquelas fotos de tirar o fôlego. Muitos fãs estão desolados com a partida repentina do influenciador.

A pergunta que não quer calar: o que realmente aconteceu para ele cair da moto? As investigações continuam… Que ele descanse em paz!