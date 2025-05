Influencer mexicana é morta a tiros enquanto fazia live no TikTok

Gente, estava assistindo aos últimos capítulos de Tieta em minha smart tv de 98 polegadas. Eis que durante o intervalo da novela, vou fuçar o X (antigo Twitter) e me deparo com uma cena assustadora: um assassinato de uma influencer transmitido em tempo real na rede social de vídeo curtos… Amores, as imagens são extremamente fortes, não consegui terminar de ver. Meu Deus, quanta crueldade!

Acontece que, na última terça-feira (13), a modelo e influenciadora mexicana, Valeria Márquez, de 23 anos, foi brutalmente assassinada enquanto transmitia uma live para milhares de seguidores no TikTok.

Momentos antes do crime, Valeria havia publicado uma foto nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

De acordo com o jornal “El Imparcial”, a jovem estava em seu salão de beleza, situado no shopping Santa Maria, no México, quando um homem chegou de moto e a chamou, dizendo que tinha um presente para lhe entregar.

Ao perceber a presença do rapaz, Valeria mutou a live, e em seguida, os disparos começaram. A criadora de conteúdo foi atingida no peito, na costela e na cabeça. E o crime foi testemunhado por quem estava no local e pelos seguidores que acompanhavam a transmissão em tempo real.

Após o criminoso deixar o estabelecimento da modelo, uma mulher aparece para encerrar a live e buscar por ajuda.