Influencer Matheus Costa perde 10 kgs e está ainda mais gato!!!

O Tiktoker de 26 anos mostra sua nova rotina de treinos para seus seguidores.

Meu querido vizinho Matheus Costa está num foco fortíssimo para perder a barriguinha e ficar com o abdômen trincadíssimo. O gato já perdeu uns 10 kgs em menos de 6 meses e claramente tomou gosto pelos exercícios físicos e treina religiosamente todos os dias. Estou tentando descobrir os profissionais que estão orientando o influenciador nesse processo, mas nada até agora. Mas já deixou meus parabéns para essa equipe, afinal, esse shape maravilhoso do Matheus tá ai como prova do excelente trabalho deles né?

Para quem não conhece o rapaz, aqui vai um pequeno resumo: Matheus Costa, tem 26 anos e é um verdadeiro sucesso nas redes sociais. O criador de conteúdo soma 8,2 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, e ficou conhecido quando viralizou pela primeira vez em 2021, com vídeos trollando o pai, José Carvalho, fingindo falar errado. Matheus é ex-promoter e produtor de eventos, ao ficar desempregado da pandemia, Costa veio para o mundo da internet já com a intenção de fazer carreira.