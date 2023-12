Influencer de moda detona “vestidos natalinos” de Maira Cardi, Virgínia entre outras

Gabb soltou o verbo e chegou a dizer que Virgínia estava vestida de merendeira dentro da própria casa

Gabb não segurou a língua e teve que comentar o look das famosas para o Natal. O influenciador que comenta as produções chegou a dizer que Maira Cardi estava vestida de uma mistura de nascimento de Cristo, Disney e Irlanda no Norte. Virgínia ganhou o voto de que seu natal estava misturado demais e que ela parecia uma merendeira. Aloca!

“Eles misturaram o nascimento de Cristo, Disney e Irlanda no Norte. Ou seja, essa mistura é melhor que os dois juntos, eles compraram 3 metros de cantina italiana para fazer o colete dele e o cinto dela que parece ser feito pelos três porquinhos. Terrível”, disse.

Gabb ainda comentou Gabi Martins: “Horrorosa, parece que o natal foi na casa das primas, esse decote é inafiançável, fora a marquinha de biquíni que grita fubanga town”, declarou.

“Tão poluído que parece um quadro do Romero Britto. Look Chitãozinho e Xororó não usa mais, ela está de merendeira dentro de casa”, disparou sobre Virgínia.